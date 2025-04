Teatro Duse. Pablo Reyes celebra il cult ’Bamboleo!’

Il chitarrista e cantante Pablo Reyes, storico membro fondatore dei Gipsy Kings, sarà stasera (ore 21) sul palco del Duse insieme a una band di otto elementi per la tappa bolognese del tour europeo che celebra i 35 anni del brano Bamboleo!

Il concerto Gipsy Kings by Pablo Reyes si annuncia come una travolgente festa in musica sui caldi riff di chitarra per danze irresistibili, un mix di suoni gitani dalla forte personalità flamenca, in pieno stile Gipsy Kings.

Una musica appassionata e esplosiva che ha il potere di coinvolgere ogni genere di pubblico in tutto il mondo grazie ad una miscela di ritmi caldi ed esotici, frutto del patrimonio culturale tzigano.