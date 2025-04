Teatro Duse. Si balla il Don Quixote riletto da Marco Batti

Circa cinquanta danzatori oltre a sei ballerini solisti e una decina di comparse. È davvero imponente il corpo di ballo impegnato nel Don Quixote proposto dal Balletto di Siena, che andrà in scena questa sera (alle 21) al Teatro Duse. La produzione, diretta e riallestita da Marco Batti, vede sul palco tra i solisti, Chiara Gagliardo, Giuseppe Giacalone e Filippo Del Sal.

Tratto dall’omonimo capolavoro di Miguel de Cervantes, questo balletto in tre atti del repertorio classico racconta il tentativo di un uomo molto ricco, Gamache, di sposare la bella Kitri che, invece, si innamora di Basilio, un giovanotto del villaggio. Il padre di Kitri non vuole la figlia sposi Basilio, motivo per cui Kitri e Basilio scappano rifugiandosi prima in un covo di gitani e poi in una taverna dove vengono però scoperti. Alla vista del padre di Kitri, Basilio finge di essere in punto di morte. Kitri chiede al padre l’approvazione del matrimonio prima che il giovane muoia e il genitore approva. Basilio svela l’inganno e i due innamorati possono finalmente sposarsi.

Il nuovo allestimento firmato da Batti, direttore artistico del Balletto di Siena, mira a rendere al pubblico tutto il fascino del balletto originale con una verve più fruibile, leggera e leggibile sia a livello drammaturgico che estetico.

Tre atti e un prologo pieni di narrazione, allegria, sogno, ma soprattutto grande danza, sono quello che Batti propone al pubblico, affidando la realizzazione delle scene a Sirt (Rubinacci) e quella dei costumi a Jasha Atelier e Nataliia Dolyk, lo stesso team che ha portato alla luce molti altri titoli. Le musiche sono firmate da L. Minkus. Il disegno luci è di Claudia Tabbì.