Teatro Duse. Sul palco di Linus arriva Gianni

Spettacolo con sorpresa, al Duse domenica pomeriggio. Sul finale dello show di Linus, il Radio Linetti Live, infatti, è salito sul palcoscenico Gianni Morandi (foto). Il cantante, accolto da una pioggia di applausi, ha detto di essere stato chiamato in teatro da Rudy Zerbi: "Mi ha detto che hai parlato dieci minuti di me –, ha raccontato fra le risate del pubblico–. Spero tu abbia parlato bene!". "Solo cose belle. Mi sono emozionato – è stata la risposta del dj e conduttore – quando ieri sono arrivato e ho visto i Giardini Margherita dove correvamo la Run To Up". "Si corre ancora, quest’anno con la maratona, domenica 2 marzo", ha risposto l’eterno ragazzo, con tanto di corsetta sul palco. Poi, il ricordo dei 36 concerti al Duse per il progetto Stasera gioco in casa. "Questo teatro lo amo perché sono stato qui due anni fa per 36 serate, era il tempo del Covid. È un teatro storico".

Fra una gag e l’altra, non poteva mancare un accenno a una delle canzoni simbolo di Morandi, C’era un ragazzo che come me, subito intonata dal numeroso pubblico in sala. Lo spettacolo di Linus, due serate di pienone in via Cartolerie, ha portato in scena una narrazione sulle note delle canzoni che hanno segnato la sua vita, creando una colonna sonora intensa ed evocativa in grado di instaurare un profondo legame emotivo con il pubblico.