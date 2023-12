Teatro Duse. Tornano i Legnanesi, più sfavillanti che mai

S’intitola 7°…non rubare il nuovo spettacolo che I Legnanesi portano in scena da oggi a domenica al Duse. Questa volta, la famiglia Colombo, composta da Antonio Provasio (Teresa) che firma anche la regia, Enrico Dalceri (Mabilia) e Italo Giglioli (Giovanni), assieme agli altri personaggi del cortile e agli sfavillanti boys, sarà alle prese con un comandamento quanto mai attuale e rischierà di finire dietro le sbarre. Lo show, firmato dalla compagnia di rivista en travesti in scena da più di 70 anni, si apre non a caso con un inno alla libertà affidato ai boys che trasformano le divise da galeotti in un’esplosione di colori. A sconvolgere gli equilibri sarà l’arrivo in famiglia del giovane Carmine (Maicol Trotta).

Il testo scritto da Mitia Del Brocco, che unisce magistralmente tradizione e innovazione in un connubio tra i profumi del cortile e l’ispirazione tratta dalla serie Mare fuori, lascerà gli spettatori sbalorditi di fronte a uno spettacolo pieno di sfavillanti scenografie e maestosi quadri musicali curati da Enrico Dalceri, in pieno stile Legnanesi. Inoltre, Mabilia sfilerà come una diva tra i flash dei boys-fotoreporter e interpretare il brano La vita di Antonio Amurri e Bruno Canfora, con tanto Torre Eiffel sullo sfondo. Tra botti in scena e un tripudio di costumi carichi di tralci di vite e paillettes, è altrettanto spumeggiante e sontuoso il quadro di chiusura del primo atto, dedicato al vino italiano e ispirato a Barbera e Champagne di Giorgio Gaber.