Teatro Duse. Viaggio a Parigi con Jacopo Veneziani

Quale alchimia ha fatto sì che – a un certo punto – Parigi sia diventata una calamita per intellettuali, scrittori, musicisti e artisti venuti da ogni parte del mondo? È la domanda alla quale intende rispondere Jacopo Veneziani, storico dell’arte e divulgatore, con lo spettacolo Parigi che stasera approda al Duse, per la regia di Pietro Grandi, che vuole raccontare gli anni in cui la Ville Lumière è stata lo scenario di incontri che hanno segnato l’arte del XX secolo, il luogo "dove bisognava essere per essere liberi" (Gertrude Stein).