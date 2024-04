Teatro e cucina. Cena-spettacolo a Serravalle

Un ritorno a grande richiesta per il Teatro da mangiare della compagnia Teatro delle Ariette che per tre giorni, da venerdì a domenica prossima, riporta ‘in cucina’ la cena-spettacolo che ha reso famoso il teatro di Valsamoggia ben oltre i confini nazionali. Concepito da Paola Berselli, Maurizio Ferraresi e Stefano Pasquini nel 2000 nella cucina della casa delle Ariette a Castello di Serravalle, questo spettacolo di teatro e di cucina continua ogni anno a crescere, maturando e arricchendosi dell’esperienza di oltre vent’anni di vita e più di mille e 300 repliche in giro per l’Italia e l’Europa. Produzione storica della compagnia, lo spettacolo è soprattutto un’esperienza e una pratica quotidiana, dove arte, vita e lavoro coincidono e convivono, invitando il pubblico a mangiare davvero le cose che il Teatro delle Ariette coltiva nella sua azienda agricola, a Castello di Serravalle, nel territorio di Valsamoggia.