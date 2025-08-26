Teatro e musica nei borghi fra un cammino e l’altro

Con oltre 500 chilometri nelle gambe gli Scavalcamontagne approdano alle serate del Comune Lizzano in Belvedere organizzate dall’associazione Atlante. Gli Scavalcamontagne sono una compagnia di professionisti del teatro musicale che da sei anni propongono spettacoli nelle piazze dei paesi, spostandosi a piedi da una località all’altra, zaino in spalla, accompagnati da turisti, residenti, camminatori. Come spiega Irene Geninatti Chiolero, soprano lirico e attrice, anima del progetto, "si vuole portare lo spettacolo a domicilio, il teatro fuori dai teatri, fin dove il teatro non c’è. Ci piace contribuire alla creazione di un nuovo pubblico, promuovendo un turismo green che va alla ricerca di borghi meno conosciuti". E a proposito di sapori, un loro spettacolo, ’Ricette e sinfonie’, è ispirato al rapporto fra il cibo e l’eros, traendo spunto da un romanzo di Manuel Vázquez Montalbán. Gli Scavalcamontagne lo proporranno domenica 31 agosto, alle 18, a Rocca Corneta, dove sabato 30 agosto, alla stessa ora, metteranno in scena ’Ok il pezzo è giusto’, che ricrea l’atmosfera di memorabili telequiz. Le serate lizzanesi si aprono venerdì 29 a Vidiciatico alle 21, con ’Un Galà di Operette’. L’ingresso agli spettacoli è sempre gratuito, con offerta ’a cappello’.