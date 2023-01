Teatro e poesia, la lezione di Scabia In un volume l’arte e le battaglie

di Claudio Cumani

Un artista pronto ad attraversare il teatro, la narrazione e la pedagogia nonché la coscienza civile e politica dalla fine del ‘900 ai primi anni Duemila. O meglio un poeta capace di penetrare la trasformazione del linguaggio. O ancora, un seduttore culturale all’apparenza mite e gioioso ma in realtà uno scrupoloso filosofo di formazione. Sono tante le suggestioni legate a una figura di culto come quella di Giuliano Scabia, l’indimenticato intellettuale scomparso nel maggio dell’anno scorso a 86 anni. A lui e al suo lavoro ha dedicato di recente una giornata di studio Teatri di Vita. Un nome indissolubilmente legato al Dams, di cui era stato uno dei primi docenti (nell’epoca d’oro degli Eco, Celati, Squarzina...) e dove poi avrebbe insegnato per oltre trent’anni. A lui, regista, scrittore e affabulatore, ha dedicato un prezioso e documentatissimo volume il saggista e critico Massimo Marino che con Scabia ha condiviso un lungo cammino. Il libro, Il poeta d’oro (La casa Usher editore), raccoglie nell’emblematico sottotitolo, Il gran teatro immaginario di Giuliano Scabia tutto l’universo di questa complessa figura. Marino, per questa indagine, ha vinto di recente il premio Ubu.

Scabia ha saputo con il suo Teatro Vagante rompere i canoni della tradizione, praticando appunto un teatro di partecipazione capace di scavalcare le montagne, entrare nei manicomi, invadere le periferie. Una scena attenta all’ascolto e capace di uno sguardo diverso. L’esperienza più emblematica in questo senso resta Il Gorilla Quadrumano, uno spettacolo realizzato agli inizi degli anni ‘70 con gli studenti dello storico gruppo di Drammaturgia 2 del Dams approdato addirittura al festival di Nancy. Si trattava di una commedia ritrovata da Remo Melloni fra i cosiddetti testi da stalla, quelli che si recitavano nelle campagne reggiane. La performance si vide nel ‘75 anche al Pilastro, in occasione dell’inaugurazione della Galleria d’arte moderna.

Al Dams, dove aveva formato generazioni di teatranti, rimase sempre legato: fu lui nel ‘77, l’anno della contestazione violenta, a ideare il lancio di mongolfiere sulla città per riconciliare i bolognesi con gli studenti. Perché solo la creatività e la fantasia placano il sangue e la morte. Le 250 pagine del libro, corredate da apparato iconografico ricchissimo e spesso insospettabile, rappresentano, nella ricerca documentale quasi maniacale, lo studio più approfondito finora compiuto sul Poeta d’oro (la citazione proviene da un suo testo). Ma sono, quelle pagine, al tempo stesso una testimonianza affettuosa e appassionata su un instancabile sperimentatore. Toccante la narrazione sulla nascita di Marco Cavallo, il fantoccio gigante che rappresentò in tante performance la liberazione dai manicomi al tempo di Franco Basaglia. Perché quel cavallo, ideato da Scabia e portatore della rivoluzione nella psichiatria, aveva una pancia apribile: ci stavano gli oggetti ma anche i sogni dei pazienti.