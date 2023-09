Teatro e sport al Pilastro. E c’è anche Ulivieri

Due chiacchiere con Renzo Ulivieri, un incontro di boxe sulle immagini dei film di Pasolini, letture, concerti... Il teatro incontra lo sport, ma non solo. Al Pilastro, grazie alla compagnia Laminarie, il teatro entra in spazi nuovi come il campo da baseball dell’Athletics Bologna Baseball o il parco del Polo Panzini. Si intitola Ginnasio, arte performativa nei luoghi dello sport il progetto ideato dal gruppo teatrale in programma da lunedì a sabato della prossima settimana.

La compagnia, che nel quartiere gestisce il teatro Dom, ha deciso di varare una serie di attività culturali in luoghi inconsueti per rafforzare il legame con i residenti. Si comincia lunedì alle 18,30 con l’inaugurazione nel parco del Polo Panzini dell’opera Gates dell’artista visivo Andrea Conte e si prosegue con una serie di appuntamenti stimolanti. La stessa sera al Dom è annunciata la lettura di Cronache di gesti atletici e rimbalzi di Cristiana Raggi e Donatella Allegro (a cui segue il concerto Spiralis Aurea del trio Pilia-Cipolli-Franchellucci) mentre il giorno successivo Renzo Ulivieri, già allenatore del Bologna, tiene un incontro pubblico dopo aver dato il fischio d’avvio a una partita di calcio fra giovanissimi.

Venerdì, nel campo di baseball, va in scena alle 18 lo spettacolo Hamonim (replica sabato), frutto di un laboratorio sul tema della comunità realizzato in collaborazione con Gender Bender. Alle 21 dello stesso giorno al Dom torna il fortunato spettacolo di Laminarie Alì. Mentre sul ring al centro della sala si terranno incontri degli atleti della palestra ‘Boxe Le Torri Pilastro’ su uno schermo scorreranno immagini dei film di Pasolini Accatone e Appunti per una Orestiade africana. La performance sarà arricchita dalle parole pasoliniane di Alì dagli occhi azzurri, testo di drammatica attualità.