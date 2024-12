Teatro Fanin ’Sonics in toren’, magia per le feste

Luci e acrobazie oggi, alle 18, al Teatro Fanin di San Giovanni in Persiceto. Arriva infatti la compagnia di acrobati volanti Sonics con il loro spettacolo Sonics in toren. Un cast tutto al femminile riempirà il teatro di stupore e meraviglia: le acrobate, ballerine e performer della compagnia, con le loro evoluzioni acrobatiche, saranno protagoniste di uno spettacolo adatto a tutta la famiglia. Il successo europeo della compagnia di acrobati volanti è un vero e proprio ’inno’ al colore, simbolo di felicità, passione e speranza: sul palco le immagini raccontano di un mondo in bianco e nero che si tramuterà in un mondo pieno di colore e stupore.

Si susseguono acrobazie, danze aeree, visioni incredibili e giochi di luce in una scenografia sempre cangiante che ad ogni quadro muta cambiando composizione, forma e colore, consegnandoci così immagini sempre nuove e sorprendenti.

Presentato in prima mondiale al famoso Fringe Festival di Edimburgo e in diversi paesi europei, Sonics in toren è un concentrato di sperimentazione acrobatica, atletica e visuale, con un’attitudine all’innovazione scenica e performativa. La compagnia, nata a Torino nel 2001 coniugano da sempre gesto atletico e arte.