Teatro itinerante, al via la seconda parte di Agorà Sul placo la drammaturgia di ultima generazione

Ha preso il via a Castel Maggiore la seconda parte della settima edizione di Agorà, stagione teatrale itinerante negli otto comuni dell’Unione Reno Galliera. La stagione inizia un nuovo corso in evoluzione di continuità rispetto alle stagioni precedenti, rilanciando i suoi nodi tematici e articolando percorsi legati al teatro contemporaneo, cementando affinità, rapporti consolidati e nuove forme in sinergia con il territorio, gli artisti e studiosi che negli anni lo hanno abitato, frequentato, nutrito. La stagione rispecchia temi e appuntamenti, autori e figure esponenti della drammaturgia di ultima generazione, con un’attenzione alle proposte di Scenario, alle intersezioni tra letteratura e teatro e due appuntamenti con chi ha attraversato la storia dei linguaggi contemporanei, insieme a momenti d’incontro, di riflessione e di festa tra spettatori e artisti. Inoltre, a partire da questa edizione, Agorà rivolge un invito ad alcune delle voci che hanno abitato la sua "piazza" in questi sette anni: Piccola Compagnia Dammacco, Sotterraneo, Gli Omini, Chiara Lagani, Enzo Vetrano e Stefano Randisi, Francesca Pennini. Agorà vuole così confermare la sua struttura diffusa e aperta per ospitare immaginari e progetti teatrali e culturali; un’opportunità di crescita e di incontro per le compagnie e un’occasione di ulteriore arricchimento per il territorio e per i suoi abitanti.