Teatro, la rassegna parte domani con Elena Bucci

Primo appuntamento, domani a Sasso Marconi, con la rassegna teatrale di prosa intitolata alle ’Solitudini affollate’. Sei spettacoli programmati al teatro comunale che, tra satira, narrazione e denuncia sociale, esplorano le contraddizioni del nostro tempo. Titolo emblematico proposto quest’anno dall’assessorato alla Cultura con l’associazione Ca’ Rossa, con spettacoli che, alternando satira, narrazione, denuncia sociale e humour nero, esplorano le distorsioni e le contraddizioni del nostro tempo, evidenziando con cinica disillusione la profonda solitudine dell’uomo, parte di una società che sembra aver messo da parte i buoni sentimenti e la solidarietà.

Sul palco domani alle 21 le ’Autobiografie di ignoti ovvero Barnum’, che vede in scena il monologo di Elena Bucci ispirato a storie di personaggi reali e inventati. Spettacolo intimo e poetico che combina recitazione, canto e danza. La protagonista, seduta tra i tavolini di un bar, nell’oscurità della notte, rievoca ricordi d’infanzia, incontri fugaci, amori e parole non dette, dando vita a un racconto fantastico in cui si intersecano autobiografia e storie di vita vera. Si prosegue a febbraio con due appuntamenti: giovedì 13 con Tranquilli: che è il nome di un clown contemporaneo (interpretato da Andrè Casaca) e poi il 27 con La scimmia.