Teatro, laboratori e musica Sulla spiaggia di Corticella

‘Facciamo che c’era il mare a Corticella...’. Al Lido27A, precisamente. Dove una volta c’era solo piazzetta Maccaferri, accanto al capolinea dell’autobus 27, ora sorge pure una spiaggia di città, che ospita un cartellone condiviso di eventi per adulti e bambini. Organizzate dalle realtà del territorio, La Baracca - Testoni Ragazzi e la Rete InGorki, le due rassegne ‘SeRestate’ e ‘InGorki’ prendono il via domani, alle 18,30, nell’area verde Angelo Vassallo con la presentazione del libro ‘Storie nella Storia. Le acque di Bologna’ di Mauro Tolomelli. Alle 19,30, poi, picnic all’insegna della sostenibilità e dalle 20,30 una serata musicale dell’associazione Arte Migrante. Lunedì 12 giugno, dalle 17 alle 19 in piazzetta Maccaferri, con ’Strappi matti’ i bambini dai 3 ai 6 anni potranno lavorare con i materiali di recupero. Il laboratorio è a cura di Aics Bologna e Vicolo bologna.

Sempre lunedì alle 17 in piazzetta Maccaferri, ’La crisi climatica esiste, non è un unicorno!’, il laboratorio con Alessia Iotti (che presenterà anche l’omonimo libro), in arte Alterales, è dedicato ai bambini dai 10 anni. Alle 20,30 ci si sposta alla Sala Centofiori per ’Pinocchio’, uno spettacolo realizzato dal corso di espressione corporea per disabili di Aias Bologna onlus e dai corsi di KAIROSdanza, in collaborazione con il corso di teatro dei genitori. Martedì 13 alle 17 Legambiente dedica un workshop al tema ’Acqua in bocca! Come utilizzare meglio l’acqua?’; mentre alle 18,30 alla Sala Centofiori va in scena il saggio di fine anno ’L’abbraccio dell’albero’. Mercoledì alle 18,30 il laboratorio ’Aspettando il Solstizio’ è a cura di Cantieri Meticci; alle 20,30 lo spettacolo de La Baracca - Testoni ragazzi ’Famiglie’ è dedicato a bambini dai 2 ai 5 anni. Si torna in piazzetta Maccaferri anche giovedì per la presentazione del volume ’Mentre Bologna dorme’ di Massimo Fagnoni, a cura della biblioteca Luigi Fabbri. Le rassegne al Lido 27A proseguono fino al 9 luglio con laboratori, incontri, presentazioni, spettacoli e concerti. Cartellone completo su lido27a.itingorki23. Per informazioni: [email protected]

Amalia Apicella