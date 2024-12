Teatro Mazzacorati: tre serate tra jazz, blues e note d’ambiente

Al Teatro Mazzacorati 1763 di via Toscani, tre concerti gratuiti tra blues, jazz e pop, da oggi a giovedì. Apre gli appuntamenti (alle 21) il concerto ’Nova Delfi’ con i Playades. Il suono avvolgente della lira e i ritmi immersivi dell’antico bendir s’intrecciano con il basso elettrico, la marimba e altri strumenti a percussione. Domani jazz con ’The He(art) of Bass’. Il sassofonista Francesco Milone incontra il celebre contrabbassista Paolo Benedettini, per un dialogo musicale che farà vibrare l’anima del jazz. Giovedì Valentina Mattarozzi alla voce e le chitarre di Claudio Rosa e Giovanni Raucci daranno vita a un concerto blues per indagare quanto questo genere abbia influenzato anche il pop.