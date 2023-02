Teatro per famiglie a Savigno con il viaggio infinito di Giulio

Appuntamento a Savigno, domenica prossima, per la rassegna di teatro per le famiglie Incantamento. Sul palco del teatro Frabboni alle 17 Giulio Lanzafame dà vita allo spettacolo Yes Land: una produzione Cordata for porta in scena una rappresentazione per ragazzi, ma anche capace di coinvolgere un pubblico di tutte le età grazie alle acrobazie e alle esibizioni di clown, giocoleria, corda molle, equilibrismo e manipolazione di oggetti. Ciò che a prima vista può sembrare una scenografia caotica è invece l’universo di Giulio, eterno viaggiatore in cerca di approvazione: Giulio cerca di sistemare casa e fare ordine tra bicicletta, sedia, valigie e valigette. Ogni intoppo diventa occasione per trovare il lato positivo delle cose e far divertire tutta la famiglia, piccoli e grandi, dai 4 anni in su.