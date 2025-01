Teatro per le ’Altre generazioni’. Lo spettacolo inizia dalle scuole

Ha preso il via a Calderara ‘Altre generazioni’. E’ la rassegna del teatro Spazio Reno che propone spettacoli per famiglie e adulti, compresi due appuntamenti dedicati al dialetto bolognese. La rassegna è iniziata lo scorso 18 gennaio con lo spettacolo ‘Un tuffo all’insù’ e il cartellone di ‘Altre generazioni’ prevede altri cinque spettacoli teatrali per varie fasce di età a partire dai 4 anni fino al prossimo 29 marzo. E otto spettacoli dal 29 gennaio al 3 aprile del ‘Teatro per le scuole’ proposti alle scuole dell’infanzia, primarie e secondaria di primo grado del territorio.

"Con questo titolo – dice l’assessora comunale Maria Linda Caffarri – non solo vogliamo richiamare alla mente il futuro, ma anche la grandissima forza che il teatro ha in materia di ’rigenerazione’ sia di spirito critico che di pensieri fuori dagli schemi". "Grazie al teatro – continua l’assessora – entriamo in luoghi dove le menti possono aprirsi alla meraviglia, interrogarsi sulla realtà, e scoprire nuovi orizzonti di consapevolezza; sempre in continuità con la rassegna ‘Piccoli pianeti’ organizzata per oltre 25 anni da Luisa De Martin, la rassegna si caratterizza per l’attenzione alla qualità artistica e alla ricerca di contenuti: avremo teatro d’attore, teatro di figura, teatro di narrazione e clownerie".

La programmazione è a cura di Cronopios, in collaborazione con il servizio cultura del Comune e con la consulenza di Luisa De Martin. Alcuni spettacoli aderiscono a Sciroppo di Teatro, il progetto di welfare culturale di Ater Fondazione, in collaborazione con gli assessorati alla Cultura, che porta i bambini e le famiglie a teatro su indicazione del pediatra di libera scelta e dei centri per le famiglie. I prossimi appuntamenti sono per il ‘Teatro per le scuole’, con lo spettacolo ‘Un giorno’, (età consigliata dai 3 anni) in programma mercoledì 29 gennaio e giovedì 30 gennaio alle 10. Mentre per ‘Altre generazioni’ è previsto ‘Da dove guardi il mondo’ (età consigliata dai 6 anni), una coproduzione Compagnia Abbondanza/Bertoni e La Piccionaia centro di produzione teatrale, in programma domenica 2 febbraio alle 17.

p. l. t.