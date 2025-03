Teatro per tutta la famiglia con Hansel e Gretel

Secondo appuntamento, domani al teatro comunale di Sasso Marconi, per la rassegna dedicata ai bambini e a tutta la famiglia. Un cartellone preparato dal Comune e dall’associazione Ca’ Rossa, con storie e narrazioni per divertire e offrire al tempo stesso spunti di riflessione ai piccoli spettatori e ai loro accompagnatori adulti. Dopo le ‘Rime insaponate’ del primo spettacolo di metà febbraio, il programma continua alle 10,30 del 2 marzo con uno spettacolo della Compagnia Teatro dell’Argine ispirato a un grande classico come la fiaba di Hansel e Gretel.

In scena Il carretto delle storie: Hansel e Gretel, con Caterina Bartoletti, Lucia Gadolini e Ida Strizzi, che racconteranno a modo loro la vicenda dei protagonisti e della loro famiglia tanto povera. Con la matrigna che osserva come quattro bocche siano tante da sfamare mentre Zobeide aggiungeva che ‘anche tre sono troppe’. Come fare se si ha tanta fame e niente da mangiare? E’ la domanda che si pongono gli attori e che girano agli spettatori dai 4 ai 10 anni. Ultimo appuntamento il 16 marzo con ’perAria’, spettacolo dell’associazione Sosta Palmizi che, unendo teatro e danza, celebra la spensieratezza del vivere ma al tempo stesso invita a riflettere su un tema delicato come il rispetto della natura.

Sul palco Sosta Palmizi con Anna Di Bari, Verdiana Gelao e Savino Maria Italiano, che con la libertà di spirito tipica dell’infanzia, mostrano come con leggerezza e fantasia una piccola stanza può diventare un luogo di grandi avventure.

