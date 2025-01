Teatro per tutti al ’Laura Betti’ con le avventure di Jack, una storia tra il cielo e il mare

Teatro per le famiglie, oggi al comunale Laura Betti di Casalecchio dove alle 16.30 va in scena: ’Jack, il ragazzino che sorvolò l’oceano. Una storia tra cielo e mare’ (nella foto). Spettacolo della compagnia ’La luna nel letto’ che racconta la straordinaria avventura di Jack, un ragazzo coraggioso che decide di volare sopra l’oceano per raggiungere i suoi amici in America durante la guerra.

Intraprendente e determinato, Jack affronta sfide e pericoli nel suo viaggio senza confini, dimostrando il potere della speranza e della perseveranza. Storia adatta ai bambini dai 4 anni in su inclusa nel cartellone di ’Sciroppo di teatro’: progetto Ater Fondazione che si fonda sull’idea della cultura come elemento fondamentale per la salute e il benessere dei bambini e di tutta la famiglia.