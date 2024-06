Teatro, poesia e stand up comedy ’Punti di fuga’ ai 300 Scalini

Teatro, danza e musica nel cuore dei colli Bolognesi: venerdì parte la nona edizione della rassegna Estate ai 300 Scalini a cura del Teatro dei Mignoli, quest’anno intitolata Punti di Fuga, poiché "I filari della nostra vigna centenaria sono il riferimento delle linee prospettiche dei ‘punti di fuga’" spiega Debora Binci, direttrice artistica della rassegna assieme a Mirco Alboresi. Un’iniziativa socio-culturale - convenzionata con il settore Cultura del Comune di Bologna- in cui convergono spettacoli dal vivo, poesia e musica per un totale di 23 appuntamenti. C’è spazio anche per cibo e bevande locali, tra cui il vino autoprodotto, fruibili al Chiosco Rifugio di Collina, che quest’anno è sempre più ecosostenibile grazie all’installazione di cisterne per il recupero dell’acqua piovana e pannelli solari. Dall’autunno inoltre è anche un punto informativo lungo il sentiero Cai. Si inizia dunque venerdì 7 con la stand up comedy night, in cui si esibiranno i comici della Torino comedy lounge e Valeria Pusceddu. Il giorno dopo si celebrerà la festa di inaugurazione con Checkpoint Charly!, collettivo di artisti basato in Bolognina che proporranno laboratori di serigrafia con stampe live. All’interno della rassegna è inserito anche il Festival d’arte performativa InsOrti, che quest’anno raddoppia le date: presenti in calendario sei appuntamenti, il 13,14, 15 e 20,21,22 giugno. "La poesia è il fulcro di questa rassegna, in un luogo che già di per sé trovo molto poetico" afferma Alboresi.

Ad aprire il festival il 13 giugno saranno Selene Demaria e Valentina Ghelfi con Feminae alle 19.45, e nella stessa giornata alle 21.30 Filippo Balestra metterà in scena un esperimento letterario: è la conferenza sulla conferenza, in cui l’argomento principale è proprio la mancanza di argomento. Lo stesso Balestra è il curatore del primo Poetry Slam dei 300 scalini, il 5 luglio: diversi poeti si sfideranno in una competizione di recitazione dei loro versi. Il cartellone propone inoltre numerosi artisti e compagnie del territorio: il Teatrino Giullare, il teatro delle Ariette e Donatella Allegro, attrice bolognese che si distingue per il teatro-documentario politico e civile, che insieme a Stefano D’arcangelo racconterà storia e le lotte di chi lavorava nelle Officine Grandi Riparazioni di Bologna, in collaborazione con Entroterre festival. Estate ai 300 Scalini chiude il 15 settembre, e tutti gli eventi sono consultabili sul sito www.ai300scalini.blogspot.com . Alcune serate sono a offerta libera, altre variano dai 5 ai 10 euro.