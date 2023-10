Teatro Ridotto, passione vitale. Grandi ospiti e omaggio a Filippetti

Ripete spesso Eugenio Barba, uno dei grandi padri della scena del secondo Novecento, che il teatro è come un bosco dove ci sono gli alberi ad alto fusto e le piccole piante che stanno germogliando. Quarant’anni fa Teatro Ridotto, a Lavino di Mezzo, era uno di quei teneri arbusti. L’avevano fondato con ostinazione e orgoglio Renzo Filippetti e Lina Della Rocca e subito quello spazio periferico era diventato il punto di riferimento di un altro modo di rappresentare il contemporaneo. Il Ridotto è cresciuto nel tempo con amici internazionali illustri come appunto Barba con il suo Odin Teatret o Jerzy Grotowski (venne nel ‘97 in occasione della laurea ad honorem), con intellettuali italiani come Stefano Benni, Pippo Delbono e Tonino Guerra e soprattutto con il sostegno dei docenti illuminati del Dams.

Così, per celebrare i 40 anni di questo centro culturale tanto appartato quanto vitale, da domani all’8 ottobre si ritroveranno in vari luoghi della città alcuni protagonisti di quella stagione. La dedica ovviamente è per Filippetti, scomparso nel 2020 al termine di una tribolata battaglia contro la sclerosi multipla, che fu impavido sostenitore di un teatro diverso e alfiere di appassionate battaglie politiche. Ora il testimone è passato a Della Rocca. Si comincia domani alla Casa delle culture e dei teatri (via Marco Emilio Lepido 255) con alcuni ospiti di riguardo come Iben Nagel Rasmussen (che interpreterà un estratto di ‘Edipo’) e Sergio Bustric in ‘Inganni’. Nel corso delle giornate successive si susseguiranno dibattiti, installazioni artistiche, seminari, spettacoli, videoarte e presentazione della biblioteca e dell’archivio del Ridotto.

Mercoledì le iniziative si spostano al Das di via del Porto (altra sede sarà il Dams di via Barberia) con l’inaugurazione di una mostra dedicata agli spettacoli storici del gruppo e con una performance di alcuni attori bolognesi coordinati da Mario Biagini che a lungo operò accanto a Grotowski. Eugenio Barba (la sua laurea ad honorem a Bologna è datata 1998) interverrà domenica 8, ancora alla Casa delle culture, per un dialogo con lo studioso Marco De Marinis. A chiusura del festival, quella sera alle 20,30, la storica attrice dell’Odin Julia Varley metterà in scena lo spettacolo ‘Ave Maria’. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito.

c. cum.