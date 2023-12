Teatro, rinnovata la convenzione

Rinnovata anche per la stagione teatrale 2023-2024 la convenzione tra l’amministrazione comunale e la Cooperativa dello Spettacolo, che gestisce il TaG - Teatro a Granarolo. La stagione teatrale che si è appena avviata "prevede un ricco calendario di spettacoli –- si legge nel testo della Convenzione –. È intenzione dell’amministrazione comunale sostenere tali attività e nel contempo collaborare ottimizzando la struttura, per fornire un ampio servizio a tutti gli utenti, attraverso lo svolgimento di eventi promossi dall’amministrazione". La Cooperativa, nell’ottica di collaborazione con l’amministrazione comunale, concede perciò al Comune l’utilizzo gratuito della struttura teatrale per iniziative pubbliche, a ingresso gratuito e fino ad un numero massimo di sei, promosse e/o organizzate dal Comune, in date da concordare. L’amministrazione comunale si impegna a riconoscere alla Cooperativa un contributo di 8.000 euro, finalizzato al sostegno ed alla promozione culturale del territorio.