Teatro Romano, riapertura entro fine anno. Nuovo progetto con Carrefour

Bologna, 6 gennaio 2023 – “Sarebbe bellissimo aprire entro il Natale del 2024. Vogliamo restituire alla città un luogo magico. Con l’obiettivo, cosa che non è successa in passato, di tenerlo aperto sempre". Guarda il futuro a petto in fuori l’imprenditrice Lara Balboni, responsabile del progetto del nuovo Teatro Romano di via de’ Carbonesi. Il cui percorso si era improvvisamente bloccato, dopo il primo nullaosta del Comune assieme ad altri progetti speciali in deroga al decreto Unesco. Adesso però ci siamo: il Suap ha detto sì e manca solo la convenzione firmata tra tutte le parti (la Food for Real Estate della Balboni, il Comune e la proprietà dei muri, Gandolfi) per dire, anche ufficialmente, che il Teatro Romano riaprirà. L’ingresso sarà gratuito, si pagherà solo per corsi, visite guidate e consumazioni.

“Ci era stato spiegato che il progetto era carente dal punto di vista culturale e scientifico, quindi il Comune aveva stoppato tutto, a differenza della Soprintendenza che ha dimostrato sempre interesse per il nostro piano – spiega l’imprenditrice –. Abbiamo quindi approfondito di molto la parte del recupero archeologico, integrandola con una forte componente digital. Ci appoggeremo alla ‘Macchina del Tempo’, avremo installazioni con la realtà aumentata e video wall nelle aree comuni per far vedere come era il teatro all’epoca. Mi piacerebbe rendere visibili queste cose dall’esterno, avremo sorprese".

La firma della convenzione dovrebbe arrivare "entro la metà di gennaio, come partner entrerà Carrefour con il brand ’Terre d’Italia’, avranno un allestimento leggero al piano meno uno. Non vogliono impattare troppo sulla struttura, ci saranno interventi minimi, Carrefour peraltro vorrebbe aprire già per settembre, dopo l’estate, io dico che sarebbe bellissimo farlo entro Natale. Il loro è un bellissimo progetto, come gli altri". C’è anche ‘Succede solo a Bologna’, infatti, che presenterà un calendario "che dovremmo avere entro marzo, ci saranno visite guidate ed eventi".

A parte anche la mescita, con un bancone dedicato. Poi i fondi. "Auspichiamo che la Soprintendenza si incarichi della ricerca di nuove risorsei, anche in Europa. Mi auguro che anche il ministero se ne interessi, l’equilibrio economico-finanziario è sostenibile, ma non semplice". Il ministero della Cultura intanto applaude, Lucia Borgonzoni: "Finalmente verrà restituito alla comunità un luogo che ha un forte valore storico di racconto della nostra città". "Vorremmo ricreare una ‘T’ alternativa, con le vie D’Azeglio-Farini-Carbonesi come Rizzoli-Bassi-Indipendenza – conclude Balboni –, vogliamo riportare tanta gente e tanti turisti in quella bellissima via".