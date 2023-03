TeatrOperando, si parte al Mazzacorati

S’inaugura oggi, alle 17, l’XI Festival lirico-musicale dell’Associazione Culturale TeatrOPERAndo, nel teatrino settecentesco di Villa Aldrovandi Mazzacorati (via Toscana 19), un’associazione che con il suo entusiasmo dà vita a piccoli eventi ricchi di tanta passione per il teatro d’opera e la musica in genere. L’avvio del cartellone primaverile è dedicato alla consegna di un premio alla carriera, il 10° che l’Associazione guidata da Stefano Consolini, Alessandro Busi e Davide Paltretti dedica ad artisti di primo livello, nei vari ambiti della musica classica: in passato, Leone Magiera, Luciana D’Intino, Bruno Praticò, Francesco Meli, Michele Pertusi, sono stati fra gli artisti più noti. La scelta è caduta quest’anno sul pianista salentino Roberto Cappello (foto), nel suo ormai mezzo secolo di carriera, segnata da oltre 2000 concerti in tutto il mondo. La consegna del premio sarà accompagnata da un’intervista all’artista, che racconterà la sua esperienza personale e concluderà l’evento offrendosi in un programma pianistico beethoveniano.

Un omaggio alla memoria è invece la rappresentazione della Bohème di Puccini in ricordo di un suo grande interprete bolognese, il tenore Gianni Raimondi, nel centenario della nascita. Le due recite (25 e 27 marzo, rispettivamente ore 17 e 20) saranno concertate al pianoforte da Dragan Babic e si avvarranno della regia di Alessandro Busi alla guida di giovani cantanti selezionati per l’occasione. La stagione primaverile del Festival si chiuderà il 22 aprile, alle 17, con un Gran Galà in omaggio all’operetta italiana e straniera, che vedrà la partecipazione di vari cantanti accompagnati al pianoforte da Denis Biancucci. Considerata la ristretta capienza della sala, è caldamente raccomandata la prenotazione (info: 347 9024404).

m. b.