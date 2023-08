Technogym è in forma Semestrale da record

Technogym ha chiuso il primo semestre dell’anno con ricavi per 370 milioni, in crescita del 13,8% rispetto allo stesso periodo del 2022, e un utile salito del 21,4% a 28,5 milioni di euro. Migliora anche la posizione finanziaria netta con una cassa che sale da 46,4 a 72,2 milioni. "La strategia di Technogym, che mira da sempre ad investire sulla crescita profittevole e sostenibile nel lungo termine, conferma ottimi risultati anche nel breve. Nei primi sei mesi dell’anno, infatti, registriamo un incremento a doppia cifra di tutti i principali indicatori economici, in linea con i piani comunicati nel recente Investor Wellness Day", ha dichiarato il presidente e amministratore delegato, Nerio Alessandri (nella foto). Per l’esercizio in corso Technogym prevede una crescita del fatturato a doppia cifra e, grazie al raggiungimento di efficienze operative, un miglioramento della redditività. "L’incremento della redditività, costante e sostenibile – afferma Technogym – consentirà all’azienda di continuare ad investire in innovazione per proporre ai consumatori soluzioni di allenamento sempre uniche e all’avanguardia".