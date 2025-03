“Tecnico assenteista”: era al bar o al market invece che in ospedale

Bologna, 11 marzo 2025 – Usciva durante l'orario di lavoro per andare al bar o al supermercato e poi certificava le timbrature solo molte ore dopo in altre strutture pubbliche, diverse da quelle in cui lavorava abitualmente. Per questo motivo un tecnico radiologo, in servizio in un ospedale della provincia, è stato rinviato a giudizio per i reati di truffa aggravata ai danni dello Stato e falsa attestazione della presenza in servizio. In sostanza, è accusato di essere un assenteista.

Le indagini sono nate da alcune segnalazioni anonime le quali hanno evidenziato le condotte illecite messe in atto dal tecnico che, in modo sistematico, si allontanava dal proprio luogo di lavoro durante l'orario di servizio, senza registrare l'orario d'uscita.

Anzi, la timbratura veniva certificata falsamente solo a distanza di alcune ore in altre strutture pubbliche, diverse da quelle dove il tecnico prestava servizio o attraverso autocertificazioni, utilizzando i portali informatici aziendali.

L'indagato rischia anche delle sanzioni disciplinari

I carabinieri, che hanno dato vita alle indagini, hanno svolto numerosi servizi di osservazione, controllo e pedinamento, che hanno consentito di raccogliere numerosi indizi di colpevolezza. In alcuni casi, l'indagato era stato notato, durante l'orario di lavoro, mentre andava al bar, al supermercato e in altri negozi per svolgere faccende private.

L’illecito comportamento del dipendente sarà sottoposto anche al vaglio dell’ente di appartenenza per le valutazioni disciplinari di competenza.