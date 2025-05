Tecnoform, cassa integrazione mentre si cerca un compratore

Si è riunito ieri il Tavolo metropolitano di Salvaguardia del patrimonio produttivo in merito all’azienda Tecnoform Spa di Crespellano (nella foto), l’incontro è stato presieduto dal capo di gabinetto della Città metropolitana Stefano Mazzetti, alla presenza della curatela, delle organizzazioni sindacali e Rsu, dell’Agenzia regionale per il Lavoro, oltre a Confindustria e alla sindaca di Valsamoggia, Milena Zanna.

La nota positiva emersa dall’incontro è stata l’avvenuta attivazione della cassa integrazione straordinaria. L’azienda, in seguito alla sentenza di liquidazione giudiziale si trova da circa una decina di giorni in esercizio provvisorio, spiega una nota della Città metropolitana, successivamente è avvenuta la tempestiva nomina del curatore da parte del Tribunale, "evidenziato come elemento positivo dalle parti per avanzare nella solerte gestione della complessità che caratterizza l’azienda in questo momento". Nella logica di salvaguardia dell’attività produttiva l’attivazione della cassa integrazione straordinaria per i prossimi mesi è finalizzata a dare supporto ai lavoratori all’interno dell’azienda. L’obiettivo comune è traghettare la produzione e tutti gli asset verso l’acquisizione da parte di un nuovo imprenditore, che possa rilevare l’attività nel suo complesso, nel minor tempo possibile.

"Le istituzioni prendono atto dei passaggi fatti e di quelli in corso da parte della curatela – aggiunge la nota di Palazzo Malvezzi –, la quale cercherà di effettuare la procedura competitiva di vendita entro la fine del prossimo mese di luglio. Le organizzazioni sindacali presenti condivideranno con i lavoratori quanto emerso all’incontro"