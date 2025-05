Tecnoform in liquidazione: a rischio 137 posti. Allarme sindacati: "Situazione drammatica"

Il destino di Tecnoform nelle mani del curatore fallimentare. Giornata ad alta tensione con sciopero e presidio, ieri pomeriggio, davanti allo stabilimento Tecnoform di Valsamoggia con i lavoratori che hanno incrociato le braccia mentre in contemporanea era in corso l’assemblea dei soci chiamata ad assumere decisioni radicali per il destino dell’azienda e per il futuro dei posti di lavoro dei 137 dipendenti. E già dal mattino i sindacati parlavano senza mezzi termini di un futuro ‘appeso ad un filo’ a fronte di una situazione di crisi che dura da oltre due anni con lunghi periodi di cassa integrazione a fronte di un calo di ordinativi e di fatturato.

In serata la direzione dell’azienda che fa capo alla famiglia Kerkoc ha incontrato una delegazione dei lavoratori per comunicare la decisione di presentare al tribunale di Bologna la richiesta di "ricorso alla liquidazione giudiziale con esercizio provvisorio finalizzato all’affitto di azienda". Ovvero alla procedura che permette di continuare a gestire l’azienda in stato di insolvenza per un periodo limitato, con lo scopo di preparare una vendita più proficua dell’azienda o di alcuni suoi rami. Uno scenario inaspettato per questa storica azienda di Crespellano, con sede che affaccia sulla via Emilia, leader nel settore della produzione di interni e arredamenti per veicoli ricreazionali (camper, caravan, roulotte), bungalow, imbarcazioni, case mobili, alberghi e che proprio quest’anno raggiunge i 60 anni di attività.

"Lo scorso 17 aprile il cda aveva deliberato la chiusura del percorso di composizione negoziata della crisi avviato precedentemente a gennaio 2025 -spiega Luca Simonazzi di Fillea-Cgil- Tale percorso si era reso necessario a fronte del perdurante calo di ordinativi e delle difficoltà finanziarie che stavano colpendo l’azienda da ormai due anni, anni nel corso dei quali si è ampiamente ricorso ad ammortizzatori sociali, allo scopo di preservare professionalità e occupazione". Una decisione che ha indotto l’assemblea dei lavoratori di lunedì scorso a proclamare lo stato di agitazione ed un primo pacchetto di 24 ore di sciopero iniziate proprio alla vigilia del primo maggio. "Non c’è niente da festeggiare perché tanti di noi lavorano qui da tanti anni e improvvisamente ci troviamo di fronte ad una situazione drammatica, di cui la direzione si deve assumere le responsabilità. A partire da investimenti sbagliati come la costruzione della nuova sede di Tecnoform-Usa, mai entrata in funzione", hanno detto diversi lavoratori. Il sindacato parla di una crisi finanziaria e dell’indisponibilità delle banche a sostenere un percorso di rilancio di un’azienda che da due anni si presenta con un fatturato scivolato sotto la soglia dei 20 milioni di euro e con un quadro debitorio pesante. Mercoledì 7 nuovo incontro tra azienda e sindacati.

"Nel giro di una decina di giorni potrebbe arrivare il curatore nominato dal tribunale. Per i lavoratori si prospettano mesi di cassa integrazione, con l’impegno a non fermare l’attività produttiva e creare le condizioni per una continuità aziendale" aggiunge Roberto Casanova di Filca-Cisl. A portare la solidarietà della Camera del lavoro di Bologna è intervenuto Michele Bulgarelli, mentre la sindaca di Valsamoggia, Milena Zanna ha espresso solidarietà "ai lavoratori e all’azienda. Spero che si trovi una soluzione per dare continuità ad una eccellenza del nostro territorio, dove lavorano tanti nostri concittadini", ha detto nel corso del suo intervento al presidio e dopo avere partecipato nei giorni scorsi al tavolo di crisi aperto in Città metropolitana di cui si prevede una nuova convocazione la settimana prossima.

Gabriele Mignardi