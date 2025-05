Tecnoform nel baratro, sciopero e assemblea

Due ore di sciopero e un’assemblea pubblica stamattina per coinvolgere cittadini e istituzioni nella lotta dei 137 dipendenti e delle loro famiglie impegnati nella difesa del loro posto di lavoro e il futuro della Tecnoform. Dopo l’incontro di mercoledì tra i rappresentanti dei lavoratori e la proprietà della storica azienda di Valsamoggia, che ha confermato la scelta di portare i libri in tribunale e ricorrere alla liquidazione giudiziale con esercizio provvisorio, i sindacati Fillea Cgil Bologna e Filca Cisl Area metropolitana bolognese hanno indetto un doppio appuntamento per stamattina.

Davanti allo stabilimento di via del Lavoro gli operai incroceranno le braccia per due ore mentre alle 12 è indetta un’assemblea nella sede della sala polivalente del Comune di Anzola Emilia con lo scopo di rendere pubblica e illustrare alle istituzioni locali la situazione drammatica dell’azienda che fa capo alla famiglia Kerkoc. Il cui futuro è ormai appeso ad un filo, vista la situazione di crisi che dura da oltre due anni con lunghi periodi di cassa integrazione coi quali si è fatto fronte ad un calo di ordinativi e di fatturato. Fino all’annuncio, dieci giorni fa, del ricorso alla procedura alternativa al fallimento, che permette di continuare a gestire l’impresa in stato di insolvenza per un periodo limitato, con lo scopo di preparare una vendita più proficua dell’azienda o di alcuni suoi rami.

Uno scenario inaspettato per questa storica azienda di Crespellano, con sede che affaccia sulla via Emilia, leader nel settore della produzione di interni e arredamenti per veicoli ricreazionali come camper, caravan e roulotte, bungalow, imbarcazioni, case mobili, alberghi. Una realtà che proprio quest’anno raggiunge i 60 anni di attività. "Lo scorso 17 aprile il Cda aveva deliberato la chiusura del percorso di composizione negoziata della crisi avviato precedentemente a gennaio 2025 – spiega Luca Simonazzi di Fillea Cgil –. Tale percorso si era reso necessario a fronte del perdurante calo di fatturato e alla indisponibilità delle banche di concedere altre linee di credito".

Da mesi, riferiscono sempre i sindacati, "le lavoratrici e i lavoratori stanno garantendo la continuità dell’attività aziendale, pur nell’incertezza delle retribuzioni e nelle difficoltà produttive che si stanno moltiplicando. Abbiamo bisogno del sostegno delle istituzioni e della cittadinanza per riuscire a dare un futuro alla Tecnoform". Solidarietà che il 30 aprile aveva visto la sindaca di Valsamoggia, Milena Zanna, in visita al presidio dei dipendenti davanti al cancello dello stabilimento.

Gabriele Mignardi