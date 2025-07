Tecnologia e sostenibilità,. Golinelli e Crif a caccia di start-up

Dodici progetti ad alto potenziale che abbiano come tratto comune la sostenibilità. Ai blocchi di partenza la nuova edizione del programma di accelerazione I-Tech Innovation, il percorso di accelerazione promosso da Fondazione Golinelli e Crif e realizzato da G-Factor, che nelle passate edizioni ha raccolto oltre 1.500 candidature e accompagnato 58 start-up ad alto tasso di innovazione tecnologica, investendo direttamente in 24 realtà imprenditoriali.

Il programma, gratuito e completamente equity free, mira a selezionare progetti imprenditoriali che sappiano distinguersi per innovatività e unicità, dotati di una solida base tecnologica e un orientamento al mercato. Particolare attenzione è riservata alla sostenibilità. I team scelti avranno l’opportunità di accedere a un percorso di accelerazione creato su misura. Sei i settori su cui si concentra la call: EdTech in Life Science, Ai&Data in finance & green economy, AgriTech & FoodTech, Industry 4.0, Social Impact, TravelTech & Smart Mobility. Le candidature sono aperte fino al 15 ottobre.

"Riconfermiamo il nostro impegno a sostegno del trasferimento tecnologico e dell’Open Innovation, continuando a individuare nelle startup un vettore di innovazione per il nostro Paese", sottolinea Antonio Danieli, vicepresidente e direttore generale di Fondazione Golinelli e ad di G-Factor. "Il programma I-Tech Innovation rappresenta un modello di accelerazione per le startup scalabile, e ci stiamo impegnando per renderlo un programma anche per altri territori" aggiunge Loretta Chiusoli, manager di Crif e managing director di Boom.