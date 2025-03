Il Tecnopolo di Bologna si chiamerà ‘Dama’: tutte le novità in arrivo nell’hub digitale d’Europa

Bologna, 3 marzo 2025 – Il Tecnopolo ‘si veste’ da Dama. È quest’ultimo il nome che assumerà l’ex Manifattura Tabacchi sita all’incirca alla fine di via Stalingrado. Un termine che racchiude la storia dello sviluppo delle attività legate ai big data e celebra la manifattura del nostro territorio. Due parole quindi: dati e manifattura. Entrambe immerse nel rosso e nel blu, i colori simbolo della città sede del Tecnopolo, cioè Bologna. E poi, ancora: talento, innovazione, ricerca e immaginazione. Quattro lettere che racchiudono il futuro.

Il nuovo logo

La nuova denominazione ‘Dama – Tecnopolo Data Manifattura Emilia-Romagna’ è stata presentata questa mattina dopo la visita al supercomputer Leonardo di Cineca e all'Ecmwf, Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine. La Regione annuncia anche un’altra novità: una rinnovata veste grafica. Un logo circolare che ricorda una margherita i cui petali rappresentano la connessione delle diverse realtà che si uniscono in questa speciale dama.

Gli investimenti

Un investimento che entro la fine dell’opera sarà di oltre 2 miliardi di euro, di cui 217 milioni (di questi più di 80 milioni di euro provenienti dal ministero) già spesi per la costruzione dei vari luoghi dell’ex Manifattura Tabacchi.

A oggi lavorano nel sito bolognese oltre 2mila lavoratori e altri mille arriveranno entro la fine del prossimo anno. Mentre dalle pareti bianche che proteggono la tecnologia più avanzata entra il presidente della Regione Michele de Pascale. "Un investimento di rigenerazione urbana che da un nuovo domani a quest’area – sottolinea de Pascale –. È un tentativo di consentire alle istituzioni europee di giocare un ruolo nel secolo che abbiamo davanti. Le minacce geopolitiche passano dall’innovazione tecnologia e dalla nostra capacità di avere un governo democratico degli investimenti". Al fianco di de Pascale c’è il suo vice Vincenzo Colla, quest’ultimo fa il punto sugli investimenti e i progetti per il Tecnopolo. "Abbiamo una rete regionale di 12 tecnopoli, 23 sedi e oltre 100 laboratori. Diversi soggetti sono già sicuri di entrare in questo spazio luogo importante dal punto di vista delle relazioni internazionali – racconta –. La continuità istituzionale è vitale, questo è un progetto di 130mila metri quadrati legato all’innovazione. Sarà una cittadella della scienza che sa stare nel mondo".

Vincenzo Colla e Michele de Pascale alla presentazione del nuovo nome: Dama, in onore del dipinto la 'Dama con l'ermellino' di Leonardo da Vinci

Il significato del nome ‘Dama’

Oltre a ricordare l'essenza del luogo, Dama è un nome senza genere da dove partirà un nuovo percorso di consolidamento del posizionamento nazionale e internazionale di una cittadella della scienza di livello europeo. Lasciando da parte il dipinto di Leonardo da Vinci a cui si ispira il nome del Tecnopolo (la Dama con l’ermellino, ndr), il ‘quartiere’ ricorda anche una damiera composta da diversi comparti. La differenza con il celebre gioco è che in questo caso le caselle sono tutte della stessa tinta, in nome dell’innovazione. Siamo quindi "alle soglie di un nuovo umanesimo, dove la tecnologia è chiamata a sposarsi con le istanze e gli studi più legati al destino dell'uomo", hanno sottolineato de Pascale e Colla.

In arrivo un nuovo supercomputer

Sempre a Bologna troverà casa un nuovo supercomputer avanzato specializzato in calcolo quantistic o e dieci volte più veloce di Leonardo. Rappresenterà un punto di forza per l'ecosistema dell'innovazione regionale e quello tecnologico e digitale italiano, dando un impulso fondamentale alla competitività e capacità economica del Paese. "Il coordinamento di Ai Factory, il potenziamento del supercomputer Leonardo e gli investimenti nel quantum computing sono alcune delle sfide ambiziose che Cineca ha accolto con determinazione, e che trovano in questo straordinario spazio il contesto ideale per essere realizzate", descrive Alessandra Poggiani, direttrice generale di Cineca.

Attesa per il nuovo supercomputer in arrivo, che sarà dieci volte più veloce di Leonardo di Cineca (in foto)

La prima sede dell’Università dell’Onu in Italia

Inoltre è in dirittura d'arrivo la procedura per l'istituzione del nuovo istituto dell'Università dell'Onu Unu-Ai su big data e intelligenza artificiale per la gestione del cambiamento dell'habitat umano. La procedura prevede la sottoscrizione dell'accordo di sede fra Unu e Italia e la successiva ratifica da parte del Parlamento. Ora la procedura è alla fase finale presso l'ufficio giuridico dell'Università dell'Onu di New York: terminata l'istruttoria sarà necessaria la votazione di una legge di ratifica in Parlamento, dato che si tratta della prima sede dell'Università Onu in Italia. In una realtà che coinvolge Università delle Nazioni unite, Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Ministero dell'Università e della ricerca, Regione Emilia-Romagna e Università di Bologna.