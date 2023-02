Tecnopolo e Pmi Convegno di Emil Banca

"Vogliamo che i vantaggi di avere qui a Bologna una struttura importante come il Tecnopolo possano sfruttarli tutti, anche le piccole e medie aziende del nostro territorio e non solo le società più grandi e strutturate".

Questa la convinzione, espressa dal direttore generale Daniele Ravaglia, che ha spinto Emil Banca, la Banca di Credito Cooperativo presente in tutta l’Emilia, a diventare socia Ifab (International Foundation Big Data and Artificial Intelligence for Human Development).

Per iniziare un dibattito su come il sistema locale possa sfruttare la potenza di calcolo del nuovo Data Center che ha preso sede nell’area dell’ex Manifattura Tabacchi, Emil Banca ha organizzato un convegno a cui parteciperà anche il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini. ’Big data e territorio. Opportunità per le Pmi’ è il tema della mattinata di lavori in programma a Mug (l’hub dell’innovazione che Emil Banca ha aperto in via Emilia Levante 9F a Bologna) sabato, dalle 11 alle 13. L’apertura dei lavori sarà affidata a Graziano Massa, presidente Emil Banca, e a Ravaglia. Interverrà anche il sindaco Matteo Lepore. Coordinata dalla giornalista de Il Sole 24 Ore, Ilaria Vesentini, seguirà una tavola rotonda a cui parteciperanno Marco Becca (direttore Ifab), Sanzio Bassini (direttore del dipartimento Supercalcolo Applicazioni e Innovazione Cineca), Maurizio Gardini (presidente nazionale di Confcooperative), Gianluca Galletti (vice presidente di Emil Banca) e Vittoria San Pietro (responsabile Mug Magazzini Generativi Emil Banca). La partecipazione al convegno è libera e gratuita previa iscrizione on line sul sito di Emil Banca. (https:www.emilbanca.itpagedefault.asp?i_menuID=67994). I lavori verranno trasmessi anche in diretta streaming sul canale YouTube di Emil Banca (youtu.be33jYUcy19lY).