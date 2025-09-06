Tecnopolo, Fiera, Ravone e tram: ecco come sarà la nuova Bologna

Bologna, 6 settembre 2025 – Una città che cambia. In trasformazione. E se rivoluzione sarà, l’urbanistica farà la parte del leone e sarà il motore di sviluppo di Bologna. Mentre si dibatte sullo stadio, tra restyling del Dall’Ara o una nuova struttura, come rilanciato dall’ad rossoblù Claudio Fenucci, sotto le Torri si guarda alle prossime trasformazioni. A cambiare volto, nei desiderata del Comune, sarà in primis l’area attorno al Dama-Tecnopolo, la cosiddetta via della Conoscenza che ‘incrocia’ anche la Fiera. Ma il cambiamento seguirà anche il tram, e quindi pensando alla linea Rossa, anche San Donato e Borgo Panigale. Quest’ultimo, soprattutto, dopo i disagi dei cantieri, potrebbe avere la sua rinascita grazie alla nuova infrastruttura.

Tornando al quadrante attorno a via Stalingrado, 500 ettari nella zona nord-ovest della città, che comprende quindi Navile e San Donato, l’assessore Raffaele Laudani lo vede come simbolo della nuova Bologna che verrà. Con una novità, rispetto ai mesi scorsi: “Dalle ipotesi stiamo passando alla fase attuativa, dal padiglione 35 della Fiera all’ex Casaralta, al Dopo lavoro ferroviario acquisito dal Comune fino alla ciclopedonale che collega il Tecnopolo al polo della Scienza del Navile”.

Fulcro di questo distretto è il progetto Tek (Technology, entertainment e knowledge) lungo l’asse di via Stalingrado. Qui sono presenti alcuni tra i principali attori economici del Paese come Fiera, Hera e Unipol, ma anche Legacoop, Confcooperative, Cna, Unioncamere. In questa stessa area hanno sede anche la Regione e, come detto, il Tecnopolo. Ma anche le più importanti aree dismesse della città, l’ex Caserma Sani e, appunto, le Officine Casaralta.

Via Stalingrado forse prenderà l’aspetto di un grande boulevard in stile europeo, in Fiera si attende il restyling del padiglione 35 (ma i lavori sono cominciati, ndr) sede del nuovo palazzetto polifunzionale dove giocherà la Virtus, ma verranno ospitati anche concerti, mentre sta procedendo la ciclopedonale che arriverà in piazzale Piero Angela, in fondo a via Gobetti, al Navile. Poi c’è il Parco Nord, dove dovrebbe sorgere il famoso bosco urbano. Un intervento ’legato’ al Passante autostradale, “ma cedendo l’area alla Fiera puntiamo che la mission resti quella di creare un parco da restituire alla città”, dice Laudani.

Da cerchiare in rosso anche gli interventi all’ex Scalo ferroviario del Ravone dove sorgerà il Polo della Memoria democratica “dove i primi lavori sono già partiti”, spiega orgoglioso l’assessore. Si tratta di 11 ettari acquisiti dal Comune che diventeranno “un mega polmone verde”, dettaglia Laudani. In questo processo di trasformazione s’inserisce anche il restyling al via del Dopolavoro ferroviario con l’obiettivo di terminare la riqualificazione a fine 2027. “Tutti interventi – sottolinea l’assessore – che non porteranno a consumare più suolo, ma trasformeranno la città esistente”. Come detto, poi, c’è il tram che, per certi versi, va a braccetto con lo sviluppo della città.

“Nelle zone in cui passerà ne cambierà il volto, basti pensare a com’è diversa oggi via Saffi...”, spiega Laudani. Da qui, difficile non ipotizzare che dove passerà la linea rossa o la verde, non ci saranno anche altre trasformazioni urbane. Pensiamo a San Donato, ma anche a Borgo Panigale che con la Rossa accorcerà i tempi di percorrenza verso il centro: “Dove passerà il tram migliorerà la qualità delle vita di chi ci abita, quindi confido che ci saranno benefici e, magari, verranno individuati nuovi interventi”.

In questo contesto di rigenerazione di aree, quartieri e distretti dove potrebbe inserirsi un eventuale nuovo stadio? Laudani, però, non si sbottona: “Quando il Bologna avrà maturato le sue decisioni, ci ragioneremo. Al momento siamo nel campo delle supposizioni. E come assessore all’Urbanistica ho lavorato per partire con la realizzazione del restyling del Dall’Ara”.