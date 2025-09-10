Tecnopolo, firmato il patto sui microchip

Alla presenza della ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, il Dama-Tecnopolo di Bologna apre ai microchip. Lo fa grazie al protocollo firmato nella mattinata di ieri insieme dalla Regione e con la Fondazione Chips-IT. L’istituto ha sede a Pavia ed è stato fondato dal ministero dell’Economia e delle Finanze, ministero delle Imprese e del Made in Italy e ministero dell’Università e della Ricerca. Grazie a questa intesa tra Governo e Regione, uno degli uffici di Chips sarà proprio al tecnopolo bolognese, dove già lavorano una quindicina di persone, ma "altri cervelli sono in arrivo", promette Bernini. "Gli scopi della Fondazione – precisa – sono la ricerca, aiutare il trasferimento tecnologico, formare le persone".

Bologna quindi apre al design nel campo dei microchip, il cuore della quasi totalità dei dispositivi elettronici di uso quotidiano, dai cellulari alle automobili. Infatti "non esiste un settore industriale in cui i semiconduttori non abbiano un ruolo cruciale – ha spiegato Alberto Sangiovanni Vincentelli, presidente della Fondazione Chips-IT – Quindi investire nella loro progettazione vuol dire investire in innovazione" e "dare impulso all’industria".

Per la Bernini invece sono il "cibo dell’intelligenza artificiale, delle tecnologie quantistiche e di tutti gli elettrodomestici che siamo abituati a utilizzare nella nostra vita quotidiana", afferma. Non solo Emilia-Romagna, l’obiettivo del protocollo firmato al Dama strizza l’occhio anche ad altri mercati: "I microchip hanno un grande mercato nel Sud est asiatico – ha proseguito Bernini – e il nostro obiettivo è quello di inserire in questo mercato il Tecnopolo, che diciamo da Data Center diventa anche un po’ Chip Center".

Il presidente della Regione Michele de Pascale si dice "soddisfatto" di aver "costruito attorno a questo luogo fisico e virtuale un’alleanza istituzionale e sociale che non ha elementi di paragone nel Paese", spiega. Con la progettazione di microchip si apre una nuova fase dell’elaborazione dei dati: "Con la progettazione la direzione è quella della personalizzazione di prodotti e servizi", commenta invece il vicepresidente della Regione Vincenzo Colla. Un ruolo importante nella firma del protocollo lo ha avuto anche l’Università: "Questo protocollo rafforza il ruolo di Unibo all’interno della Data Valley e apre nuove prospettive di ricerca e trasferimento tecnologico in un settore strategico", chiude il rettore Giovanni Molari.