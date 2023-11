’Tecnopotere’, libertà e regole: il futuro è qui

Non dobbiamo avere paura. Non dobbiamo avere paura del mondo digitale che ci sovrasta con dinamiche nuove e inedite perché, spiega la professoressa Luisa Torchia, siamo ancora in uno stadio nascente, i cambiamenti non sono così veloci e comunque possiamo intervenire. Come? Con le regole. O meglio, attraverso vari strumenti che coinvolgono di certo l’antitrust e il sistema delle autorizzazioni ma anche il concetto di responsabilità e il meccanismo della gradazione.

Torchia, docente ordinario di diritto amministrativo all’università Roma Tre e autrice per il Mulino del recente saggio ‘Lo Stato digitale’, è stata protagonista ieri mattina nella gremita aula magna di Santa Lucia della ‘Lettura del Mulino’ giunta all’edizione numero 38. Introdotta dalle parole del rettore Giovanni Molari e della segretaria dell’associazione Giovanna Movia davanti a un parterre come sempre molto attento e qualificato (fra gli ospiti Romano Prodi, Ignazio Visco e Arturo Parisi), la docente, nella sua lectio sui ‘Poteri pubblici e privati nel mondo digitale’, ha analizzato con grande lucidità lo scenario contemporaneo. Dunque, si fa sempre più sottile la linea di demarcazione che divide la nostra vita off line da quella on line e la tecnologia mostra, oltre all’utilità che tutti le riconosciamo, parecchi rischi, anche per la democrazia.

Ma questo tecnopotere incombente in che misura è diverso dal potere finora conosciuto? Torchia ripercorre la leggendaria fioritura delle start up in California, la loro trasformazione in piattaforme colossali, il loro successo mondiale (Facebook ha avuto nel ‘22 tre miliardi di accessi, su Watshap girano in ogni momento 40 milioni di messaggi). Le piattaforme costituiscono comunità, consentono libertà ma anche repressione (significativo quello che succede in Iraq e in Cina) e soprattutto, per essere redditizie, devono raccogliere il maggior numero di dati possibili. Perché sono loro, i dati, il petrolio dell’industria digitale.

La domanda è: chi regola tutto questo, visto che ciò che è illecito off line lo deve essere anche on line? Il potere pubblico inizialmente ha reagito con alcune misure antitrust non sempre sufficienti. Anche perché la questione si è maledettamente complicata con la diffusione di applicazioni dell’intelligenza artificiale generativa come ChatGPT. Che non cerca i fatti ma, sfruttando gli algoritmi, indovina un modello sulla base dei dati raccolti. "Non cediamo al tecnopessimismo – dice la professoressa Torchia - ma valutiamo la questione prima che sfugga a ogni controllo". Il dibattito attuale verte dunque su come regolare l’innovazione: gli Stati Uniti, dopo un’iniziale liberalizzazione, stanno ripensando a un modello magari sensibile ai concetti di protezione, sicurezza e fiducia; l’Europa offre regole precise a cui le Big Tech sembrano comunque aderire per convenienza di mercato; la Cina vive nel controllo statale.

Tre modelli che vanno verso un concetto di sovranità digitale in grado di frammentare la rete, avviare un confronto fra i grandi gruppi e aprire a nuovi fronti come la tassazione delle piattaforme. Insomma, da un mondo digitale libero si deve andare verso un mondo fatto di regole visto che il potere tecnologico è anche politico e sociale. Solo così la dinamica fra poteri pubblici e privati potrà assumere una dimensione costituzionale.