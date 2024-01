Tedeschi rompe il fronte degli ex

"Condivido i sei punti che avete posto alla discussione, ma non non solo non aderisco al vostro appello, ma considero troppo lontane le posizioni e troppo profondo il solco che il Pd stesso ha tracciato questi anni". Roberto Tedeschi, già sindaco di Savigno, artefice della ‘conquista’ di uno dei pochi comuni bianchi del bolognese, si smarca con decisione dalla posizione degli ex sindaci dei comuni fusi in Valsamoggia, che in nome di un fronte unico contro il centro destra avevano auspicato alleanze allargate nel centro sinistra. "In questi anni il Pd ha perseguito politiche egemoniche, trionfalistiche, personalistiche e spesso parolaie", afferma Tedeschi che invita gli ex sindaci ad operare per un cambio di atteggiamento.