Telecamere al setaccio dopo la lite. Si cercano aggressori e movente

Telecamere al setaccio alla Montagnola per fare chiarezza su quanto accaduto la notte di Capodanno, poco prima delle 5 del mattino: la Squadra mobile sta svolgendo una serie di accertamenti per ricostruire la dinamica degli accoltellamenti. La prima notte dell’anno, infatti, ha visto ancora scorrere del sangue nel parco nel cuore del centro: due i ragazzi feriti, di origine pakistana, uno di 17 anni, colpito alla testa e al torace, e l’altro, l’amico, 27 anni, raggiunto da un fendente al polso. Entrambi sono stati trasportati al Maggiore, il più giovane dei due in condizioni di massima gravità: in seguito, quando è stato stabilizzato, ha avuto una prognosi di 15 giorni. Si indaga a 360 gradi per capire il movente della lite che ha fatto finire due ragazzi in ospedale: da quanto ricostruito finora, i due avrebbero incontrato dei connazionali, a loro sconosciuti, poi la violenza sarebbe esplosa per futili motivi. Sarebbero riusciti a scappare e, arrivati in zona San Donato, hanno chiesto aiuto chiamando il 118.

Ma la vicenda è ancora tutta da decifrare. Intanto, c’è da vedere se i feriti saranno disponibili a fornire dichiarazioni su quanto è successo quella notte. Indipentemente da questo, procedono le indagini, che sono per tentato omicidio. Da capire anche che risposte potranno dare le immagini dell’impianto di videosorveglianza del parco una volta visionate con cura.

