Telecamere ambientali, molti dubbi

Riassumiamo il New deal ecologista del Comune. Intanto dal 1 gennaio nel centro non possono più circolare i veicoli Euro 3 diesel. Questo significa che 1.181 titolari di permessi per la Ztl, introdotti nel 2020, non potranno più utilizzare i propri veicoli. In buona parte questi residenti non appartengono alla fascia benestante. In arrivo ci sono anche 30 telecamere che monitoreranno (senza multe) i mezzi inquinanti dal 2024. Si va dunque verso il divieto per i veicoli non ecologici di entrare in città, pena una multa pesante. La schedatura attraverso le telecamere lascia abbastanza perplessi. Lo ha testimoniato proprio sulle pagine del Carlino, Federico Bendinelli presidente dell’Automobile club di Bologna e componente dell’esecutivo dell’Aci nazionale. Un controllo generalizzato sui movimenti del traffico come elemento di pressione per spingere verso i mezzi ibridi o elettrici in effetti può lasciare perplessi. Secondo Bendinelli la selezione degli automezzi in entrata a Bologna, inoltre, è in controtendenza poiché il 90% dei cittadini usa mezzi tradizionali e il mercato degli elettrici non decolla. Accentuare la coscienza ambientale è buona cosa. Ma allora con uguale considerazione bisogna preoccuparsi della mole di traffico, e inquinamento, che porterà il Passante. Già adesso autostrada e tangenziale producono un inquinamento di cui preoccuparsi. Questo è il vero nodo.

mail: [email protected]