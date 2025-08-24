Telecamere contro ’furbetti’ e malviventi

Dopo Baricella le nuove telecamere di sorveglianza arrivano anche a Minerbio. Il Comune, infatti, ha deciso di investire in sicurezza urbana, ambientale e stradale con nuove telecamere e controlli mirati. L’amministrazione comunale di Minerbio guidata dalla sindaca Roberta Bonori, in stretta collaborazione con la Polizia locale comandata da Simona Gambari, ha avviato un importante piano di potenziamento della sicurezza urbana e stradale, con l’obiettivo di tutelare l’ambiente, contrastare gli illeciti e migliorare la percezione di sicurezza da parte dei cittadini.

Tra le azioni messe in campo, spicca l’installazione di tre postazioni mobili per il controllo degli abbandoni di rifiuti, strumenti che consentiranno di individuare e sanzionare le violazioni grazie all’uso della videosorveglianza. Questo intervento si inserisce pienamente nel quadro del nuovo decreto dell’8 agosto 2025 per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, che autorizza l’impiego delle telecamere anche per l’applicazione delle norme previste dal Testo Unico Ambientale e dal Codice della Strada. È inoltre prevista la realizzazione di una postazione fissa per il controllo degli accessi degli autocarri in via Mora, così da monitorare in tempo reale i veicoli in transito e prevenire comportamenti irregolari. Parallelamente, il Comune ha ottenuto un significativo finanziamento statale, pari al 60 per cento dell’investimento complessivo di circa 30mila euro, partecipando con il Servizio Associato di Polizia Locale di Minerbio e Baricella al bando di dicembre 2023. Grazie a queste risorse, saranno installate otto nuove telecamere di videosorveglianza nei seguenti punti strategici del territorio: piazza Cesare Battisti e via Garibaldi sud, parco 2 Agosto, parco di via della Costituzione, in frazione Cà de Fabbri, su via Chiesa, con potenziamento del sistema di lettura targhe, e in via Don Zamboni.

"Questi interventi puntano non solo a rafforzare il controllo del territorio e la prevenzione dei reati, ma anche a liberare risorse operative delle forze di Polizia per far fronte ad esigenze straordinarie. La sicurezza urbana, la legalità e il rispetto – sottolinea il sindaco – sono valori fondamentali per la nostra comunità e non sono negoziabili. Con questi investimenti vogliamo contrastare ogni forma di illegalità, dall’abbandono dei rifiuti alle infrazioni stradali, migliorando al contempo la vivibilità degli spazi pubblici e il senso di protezione dei cittadini".

Zoe Pederzini