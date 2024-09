Telecamere e IA. Depoorter in Salaborsa

"Vedo una donna col rossetto rosso che fa una foto o un video", "vedo un uomo con la barba e la camicia blu", "vedo due persone che gesticolano": una telecamera con altoparlante racconta quel che vede all’ingresso della Salaborsa, accanto al front desk. Si tratta dell’opera installativa Surveillance Speaker V3 dell’artista belga Dries Depoorter, che arriva per la prima volta in città con la mostra When they see us –al via oggi – e che, roteando, mette a fuoco uno dei curatori Federico Bomba, mentre parla con la giornalista accanto. Fa davvero impressione ascoltare una telecamera che guarda e racconta pubblicamente quel che vede, con parole ben scandite, perché chi è spiato ormai non si accorge più di nulla, non conosce cosa accade dentro un software di riconoscimento. E c’è da dire che la telecamera è davvero specifica rispetto alle sembianze.

Questa mostra nasce del resto per parlare dei rischi dell’IA e delle minacce della sorveglianza biometrica e, come spiega Depoorter, classe 1991, "questa installazione è nata nel 2018, ma da allora, ogni anno, ne ho sempre aggiornato il software, fino a ottenere una certa complessità di osservazione che si traduce in descrizione dettagliata grazie all’Intelligenzia Artificiale". La sua ricerca dal piglio spesso umoristico – portata in giro per il mondo, dal Barbican di Londra ad Art Basel, dal Mutek Festival di Montreal al Para Site Hong Kong – lavora sui temi di privacy, social media, sorveglianza, intelligenza artificiale, visione artificiale, ma Depoorter proviene dal mondo della tecnologia, ha studiato elettronica e a un certo punto, sentendo la mancanza di una certa creatività, si è iscritto a una scuola d’arte a Ghent. Ecco la combo perfetta per creare opere che parlano due linguaggi differenti e complici, grazie all’uso telecamere di sorveglianza ad accesso libero che ha usato ad esempio per Jaywalking e Border Birds, le altre due installazioni in mostra.

La prima consente – attraverso un pulsante rosso tipo quello dei quiz tv – di segnalare chi attraversa la strada in modo inproprio, fuori dalle strisce pedonali (in inglese jaywalking, appunto), mostrando in diretta i filmati trasmessi dalle webcam del traffico poste sugli incroci di diversi paesi. La seconda, che in italiano significa "uccelli di confine", rappresenta fotografie di uccelli che attraversano i confini tra alcuni paesi del mondo, grazie a un software che individua gli uccelli nelle registrazioni delle telecamera di sorveglianza ad accesso libero. Quando c’è un pensiero umano forte, allora l’intelligenza artificiale convince.

Benedetta Cucci