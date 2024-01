Telecamere a Bologna, la mappa di 563 ‘occhi’. FdI: "Ma il 20% ancora non funziona"

Bologna, 12 gennaio 2024 – Quasi il 20 per cento delle telecamere di videosorveglianza in città è guasto. Un tema quello della necessità di aggiustare e aumentare gli ’occhi elettronici’ sotto le Due Torri che ritorna, spesso, soprattutto dopo fatti di cronaca. Eclatante fu lo stupro ai Giardini Margherita del settembre 2022, quando emerse come diverse telecamere fossero guaste. A distanza di più di un anno, la situazione non è stata del tutto recuperata. E sul totale di 563 telecamere a sistema, 93 sono guaste o con immagini non utilizzabili. La conferma arriva dal comandante dei vigili, Romano Mignani, a seguito di un’interrogazione del capogruppo di Fratelli d’Italia Stefano Cavedagna, presentata un anno fa, l’11 gennaio 2023.

Da qui, il capogruppo meloniano chiede un cambio di passo: "Come già denunciato da noi di Fratelli d’Italia due anni fa a seguito di un’interrogazione del collega Francesco Sassone, delle poche telecamere attualmente presenti in città, una gran parte non funziona. Anche se alcune sono state sistemate, circa il 20 per cento non è tutt’ora utilizzabile o è guasto, un dato troppo elevato".

Per Cavedagna "questo significa che non si possono contrastare le violenze e la criminalità. Senza un sistema capillare di videosorveglianza che, ricordo, è proprietà del Comune, altrimenti le Forze dell’ordine rischiano di vedere vanificati i loro grandi sforzi. Troppe vie sono vere e proprie zone franche, a partire da Piazza dei Martiri, dove il Comune è assente e rispetto la quale il 25 gennaio si terrà il consiglio aperto sulla sicurezza chiesto anche da noi".

Il capogruppo di Fratelli d’Italia punta il dito contro il sindaco Matteo Lepore "politicamente responsabile della condizione di insicurezza disastrosa in città, che vede Bologna tra le città con più reati denunciati in Italia".

Il Comune, dalla sua, nel 2022, aveva fatto sapere che il parco telecamere, in verità, era già stato aumentato passando dalle 410 del 2021 alle oltre 500 unità dell’anno successivo, con relativa manutenzione di altri ’occhi digitali’, fino appunto alle 563 di oggi.

La mappa della videosorveglianza

Ma come sono diffuse le telecamere in città? Sedici sono quelle ai Giardini Margherita e al parco Lunetta Gamberini, tredici in Montagnola, sette al parcheggio Ducati Cimitero Borgo Panigale e piazza Azzarita, sei al parco Nicholas Green, cinque al Parker Lennon e al Pier Paolo Pasolini, quattro a quello dei Noci, tre in piazza dei Martiri e al parco dei Pini e al Giardino Gennaro Fabbri, così come in Largo Nigrisoli e al parcheggio Hera di via Ranzani.

Non manca la videorveglianza in via Santo Stefano/Piazza Santo Stefano (13), in via San Vitale/Porta San Vitale e piazza Aldrovandi (17), via Ugo Bassi/via Belvedere-San Gervasio (11), viale Pietramellara/XX Settembre e 2 Agosto (25), cinque in zona Barca-Treno, 33 al Pilastro e 50 in zona universitaria.

Nel dettaglio, 497 sono digitali e 66 analogiche. Tutte registrano 24 ore al giorno, con conservazione delle immagini per sette giorni, e sono collegate alla tre centrali della polizia locale, della polizia di Stato e dell’Arma dei carabinieri.