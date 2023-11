"Telefoni muti in Appennino, Tim ci ascolti"

"Quasi tutti i comuni dell’Appennino bolognese registrano la mancata manutenzione e il mancato ripristino delle linee telefoniche interrotte per vari motivi. Le amministrazioni dei Comuni dell’Unione sono profondamente risentite perché non riescono a ottenere un’interlocuzione formale e non sanno cosa rispondere ai cittadini, giustamente irritati per i continui disservizi". Inizia così la breve nota di dissenso dell’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese in cui il presidente Maurizio Fabbri, nonché sindaco di uno dei territori con la linea telefonica del gestore Tim a singhiozzo, chiede un intervento urgente.

Da quanto si apprende infatti, a Castiglione dei Pepoli e in particolare nella borgata Bagucci, così come a Castel d’Aiano, Lizzano in Belvedere, Camugnano, Castel di Casio e Monzuno, da tempo si registrerebbero continui disservizi della rete: "Il servizio telefonico è essenziale, ma evidentemente per chi vive in Appennino non lo è – incalza Maurizio Fabbri nel comunicato –. Siamo molto preoccupati per i ritardi con cui Tim ripristina i collegamenti interrotti per vari motivi. A differenza di altri gestori, quali ad esempio Enel o Hera, non abbiamo un’interlocuzione diretta per la telefonia e siamo in grande difficoltà. Chiediamo un intervento urgente perché non possiamo più aspettare". Ad accodarsi alla richiesta dell’Unione è la consigliera di Fratelli di Italia Marta Evangelisti, attraverso un’interrogazione in Regione: "La situazione sta producendo notevoli disagi ai cittadini residenti e non solo, in quanto si constata la carenza di un adeguato ed efficiente servizio telefonico e di connettività, di fondamentale importanza soprattutto per coloro che vivono in territori periferici". Evangelisti sottolinea anche "che sia amministratori locali sia cittadini hanno cercato di contattare subito il gestore della linea" e che "famiglie, attività artigianali, commerciali, imprese e aziende sono impossibilitate ad usufruire del servizio telefonico".

Da qui l’atto ispettivo per sapere dall’esecutivo regionale "se non ritenga doveroso e opportuno un intervento immediato volto a sollecitare il ripristino celere della linea telefonica nei Comuni dell’Appennino bolognese e se ritenga necessario chiedere un chiarimento al gestore del servizio sui ritardi e sulle difficoltà di comunicazione con quest’ultimo riscontrati da cittadini ed enti locali, in merito al problema descritto".