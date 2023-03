Telefonia, il nodo irrisolto delle antenne

I cittadini hanno tutto il diritto di presentare quesiti e ricevere risposte rapide quando sottopongono alla pubblica amministrazione temi di questo genere che attengono alla salute pubblica. Peraltro il nodo delle antenne vicino alle case è sempre molto dibattuto. Però va anche sottolineato che bisogna affidarsi alla scienza più che all’emotività quando ci si trova di fronte a circostanze di questo genere. Ciò che per ora è oggettivamente possibile affermare è che tutti i numerosi esperimenti scientifici e i test degli organismi internazionali non hanno riscontrato danni alla salute per le antenne cellulare, in base alle potenze che normalmente vengono utilizzate. Inoltre ogni singola installazione deve sempre avere l’autorizzazione preventiva dalle Arpae che, prima di dare semaforo verde, hanno l’obbligo di effettuare tutte le valutazioni di impatto ambientale. Detto ciò è altrettanto lecito che i cittadini nutrano dubbi e quindi chiedano spiegazioni quando accanto alle loro case viene installata una struttura per la telefonia: se poi ritengono in base a valutazioni tecniche che un ripetitore sia stato installato in violazione delle norme di legge, ci si può opporre presentando un esposto alle autorità competenti. È infine possibile impugnare anche dinanzi al Tribunale amministrativo regionale l’atto amministrativo che ha autorizzato la concessione.

