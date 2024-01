Telefono alla guida. Raffica di multe e punti decurtati

Raffica di punti patente decurtati dalla Polstrada di Altedo in tangenziale e in A13. Sono 215 i punti patente decurtati, con sanzioni per quasi 5.000 euro, durante l’operazione di contrasto all’utilizzo del telefono cellulare durante la guida. Gli agenti, coordinati dal dirigente della sezione di bologna, Gianfranco Martorano, sono stati riusciti a pizzicare 43 automobilisti che si distraevano usando il proprio smartphone: diverse le scuse accampate , fra cui quella di dover impostare il navigatore del telefonino poiché quello dell’auto non funzionava, o anche per rispondere a chiamate importantissime, altri hanno chiesto agli agenti di non contravvenzionarli poiché era la prima volta. C’è, poi, un automobilista che è stato notato senza mani sul volante ma sul telefono per impostare il navigatore, ma anche chi si è detto sorpreso che fosse vietato tenere in mano il cellulare durante la guida.