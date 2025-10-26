Telefono ’rapito’, due estorsori in manette

"Se vuoi riavere il tuo telefono, vieni al cimitero e consegnaci cento euro": arrestati dai carabinieri per tentata estorsione in concorso. Nei guai un 28enne marocchino, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine per precedenti di droga, e un 48enne italiano, anche lui conosciuto per precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e la persona. Ai due malfattori, infatti, non è bastato il furto con strappo di qualche ora prima, ai danni di una ventenne andato a segno a Casalecchio, i due hanno voluto anche provare a estorcerle del denaro.

Tutto è successo nella giornata di giovedì, tra Casalecchio e Bologna, dove poi è avvenuto l’arresto, eseguito dai militari del nucleo operativo Radiomobile della compagnia Bologna Borgo Panigale. L’operazione è scattata dopo la denuncia della ventenne che, nella zona di via Caravaggio, stava passeggiando con il fidanzato. All’improvviso, un ragazzo, che si era avvicinato alla coppia a piedi, le ha strappato di mano il cellulare, correndo via subito dopo. Vano il tentativo del fidanzato della vittima di rincorrere il malvivente, che intanto ha fatto velocemente perdere le sue tracce. Il furto con strappo è stato così veloce, che la vittima non è riuscita a capire se il ladro fosse uno dei due arrestati o un altro complice.

Qualche ora dopo il furto, però, sullo smartphone del fidanzato della 20enne è arrivata una chiamata da un numero sconosciuto: "Se vuoi il telefono, vieni alla Certosa e portaci cento euro". Questa, in sintesi, la conversazione avvenuta fra i ladri e la coppia. I due giovani fidanzati hanno finto di accettare l’appuntamento senza riserve, ma hanno allertato subito i carabinieri per organizzare la trappola. I carabinieri sono andati insieme alle vittime all’incontro fissato con i malfattori. I quali, tranquilli e sicuri che il ricatto stesse per concludersi nel migliore dei modi per loro, sono andati incontro alle manette.

All’interno del cimitero, il 28enne e il 48enne hanno individuato i due ragazzi e, avvicinandosi a loro, hanno chiesto se avessero portato il denaro. A quel punto, i carabinieri che attendevano nell’ombra sono usciti allo scoperto e, dopo un goffo tentativo di fuga da parte dei due, hanno arrestato i malviventi. Il 28enne e il 48enne sono stati trasportati in un istituto penitenziario a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Mariateresa Mastromarino