Telethon, raccolti oltre 100mila euro

Si conclude la raccolta fondi di Telethon iniziata a dicembre per finanziare le ricerche sulle patologie neuromuscolari. Grazie alla generosità dei bolognesi e i proventi delle manifestazioni sportive organizzate da Ciclistica Bitone e dalla Scuola Sciistica del Corno delle Scale, sono stati raccolti ben 103.880 euro. Questo traguardo di solidarietà a sei cifre è stato celebrato ieri a Palazzo D´Accursio da Roberto Alvisi, collaboratore di Telethon, Rocco Liguori, direttore della clinica neurologica dell’Irccs Bellaria, Alice Greco di Uildm, associazione che si occupa della lotta alla distrofia muscolare, e il ciclista Romano Rangoni. "Un risultato insperato, sia dal punto di vista quantitativo che da quello qualitativo – spiega Roberto Alvisi –. Vuol dire che i cittadini hanno fiducia in Telethon e nei risultati che ha ottenuto. Abbiamo avuto due anni di stop col Covid, ma poi siamo tornati a fare una buona raccolta". Durante la pandemia, conferma Greco, "siamo riusciti a far sì che la ricerca non si fermasse". Tra i primi investimenti c’è la realizzazione di un centro Nemo proprio al Bellaria: l’obiettivo sarà completato, nella sua interezza, tra circa tre anni, insieme alla ristrutturazione del padiglione in cui sorgerà la struttura, ma sono stati già individuati i primi posti letto dove cominciare ad implementare le terapie. "In questi anni – sottolinea Liguori – abbiamo creato percorsi terapeutici assistenziali per le patologie neuromuscolari. Queste malattie sono rare, ma ne soffrono tante persone ed è giusto dare loro le cure e le attenzioni che si meritano". La Fondazione intende usare il resto dei fondi per finanziare molti altri progetti futuri come Telethon Primavera, che si realizzerà tra aprile e maggio per la Festa della Mamma, con le prestigiose scatole dei biscotti del cuore.

Nicola Maria Servillo