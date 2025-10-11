Telly a X Factor conquista Achille Lauro

C’è un po’ di Bologna, quest’anno, nella trasmissione tv X Factor. Il 24enne Tellynonpiangere, alias d’arte per Giorgio Campagnoli, è di Galliera, nel cuore della Bassa bolognese e tutto il paese sta tifando per lui.

Nella puntata di giovedì scorso, infatti, il giovanissimo bolognese, con la sua voce indimenticabile, ha stregato i giudici, nella sessione dei Boot Camp con una cover di ‘Superclassico’ di Ernia. "Mi piace più dell’originale", si è addirittura lasciato scappare, quasi bisbigliandolo, Achille Lauro durante la sua esibizione. Con il consenso di tutti i giudici, poi, è stato deciso che Tellynonpiangere andrà direttamente alle Last Call della prossima settimana: a quel punto, se dovesse passare, come tutti sperano e si immaginano, andrà alle serate dei live del seguitissimo programma di Sky.

Ma chi è questa giovane promessa della musica italiana che arriva dal profondo della Bassa bolognese? Come ha spiegato il ventiquattrenne in alcune interviste, la passione per la musica è arrivata pochi anni fa, a 17 anni, quasi per gioco: avrebbe iniziato a scrivere versi e a registrare con un amico d’infanzia.

Tra le passioni per lo skateboard e i graffiti la musica è diventata un porto sicuro, una passione più forte di tutte le altre, per il ventiquattrenne. Dopo la scuola ha subito iniziato a lavorare per potersi dedicare alla musica, in una fabbrica due anni e poi come pizzaiolo nel ristorante La Corte del Duca di Galliera Antica. Il suo carattere educato ed introverso, i suoi inediti malinconici ed eleganti, lo hanno da subito fatto amare dal pubblico che, alla prima puntata di X Factor, durante le audition, lo ha consacrato con una standing ovation.

Così, emozionato, il sindaco di Galliera, Stefano Zanni (nella foto con il 24enne Giorgio Campagnoli) ha elogiato il percorso artistico e di vita del suo concittadino: "Siamo davvero entusiasti di vedere Giorgio, in arte Tellynonpiangere, sul palco di X Factor. È motivo di grande orgoglio per tutta la comunità di Galliera. Il suo talento, unito a passione e determinazione, dimostra come anche da un piccolo paese possano nascere esperienze artistiche di rilievo nazionale che possono arrivare su palcoscenici cosi importanti. Siamo orgogliosi di lui e gli auguriamo di vivere questa esperienza con entusiasmo,e coraggio. Tutta Galliera è con te, Telly!".

Zoe Pederzini