Telmo Pievani e ’Tutti i mondi possibili’

Professor Pievani, moriremo davvero per ignoranza? La mancata attenzione alle questioni ambientali sarà fatale per le future generazioni? Lui, filosofo dell’evoluzione, saggista e docente universitario di scienze biologiche, compie i dovuti distinguo. "Su questi temi – risponde – avverto una conoscenza abbastanza diffusa e una sensibilità avanzata soprattutto nelle scuole. Quello che mi spaventa è l’ignoranza indotta, e cioé la diffusione delle fake-news che spargono in modo persuasivo notizie sbagliate. In questo modo risulta difficile distinguere il vero dal falso e comprendere l’attendibilità delle fonti".

Telmo Pievani è il secondo ospite, dopo Enrico Melozzi, del nuovo ciclo degli ‘Aperitivi filologici’ ideati e curati da Francesca Florimbii e ospitati in Cantina Bentivoglio. L’appuntamento con lui è oggi alle 18,30. Tema di quest’anno sono ‘Le parole del presente’ e Pievani ha scelto un sostantivo che ha molto a che fare con l’idea di evoluzione, ovvero con il suo campo di indagine. La parola è possibilità. "È un termine – spiega – legato al concetto di ricerca perché il possibile è molto più grande del reale". Non a caso il suo ultimo libro si intitola ‘Tutti i mondi possibili’ e ha come emblematico sottotitolo ‘un’avventura nella grande biblioteca dell’evoluzione’.

Professore, cosa racconta il suo volume? "Racconta di una giovane studentessa che, leggendo ‘La biblioteca di Babele’ di Borges, immagina un analogo luogo dove i libri sono sostituiti dalle proteine e dove quindi tutte le forme e le combinazioni sono possibili. Quella ragazza si chiama Frances Arnold e ha vinto nel 2018 il Nobel: ha immaginato mondi che non esistono per spiegare, attraverso la ricerca, la realtà. Noi sappiamo di non sapere, ma l’evoluzione è sempre possibile. Durante la chiacchierata in osteria vorrei ribadire che quello che esiste non è la sola e unica possibilità e mi piacerebbe fare anche riferimenti letterari. A Calvino e ai suoi giochi combinatori, ad esempio, o alla teoria degli atomi di Lucrezio".

Nei prossimi appuntamenti Viola Ardone parlerà di felicità, Mario Cucinella di empatia e Giorgio Zanchini di indecisione. Quale parola preferisce fra queste? "Forse empatia perché è alla base della cooperazione umana. Penso alla teoria dei neuroni specchio e al cervello che riproduce dentro di sé quello che l’altro percepisce".

La scienza deve essere comunicata in chiave pop? "La risposta è si se per pop si intende una mescolanza di linguaggi e non un’occasione sensazionalistica. Si è calcolato che in Italia l’attività istituzionale fatta di conferenze, mostre e festival attrae circa 800mila persone. E le altre? Bisogna arrivarci col web, con la tv e con strumenti informali. In teatro spesso divido il palco con musicisti per sorprendere il pubblico. L’importante è condividere contenuti scientifici senza perdere rigore. Io racconto evoluzione e ambiente, ovvero dei miei settori di studio, stando ben attento a possibili imprecisioni". Si dice che parlare di ambiente è diventato di moda e che questo può essere dannoso. Che ne pensa? "Forse l’uso continuo di termini come resilienza e sostenibilità fa perdere valore a queste parole e generare rassegnazione e assuefazione. Se si esaminano però i comportamenti delle persone si coglie perfettamente l’evoluzione delle sensibilità. In cinquant’anni le cose si sono ribaltate: basta riguardarsi certi vecchissimi programmi televisivi, dove ad esempio i conduttori fumavano in studio, per rendersene conto".