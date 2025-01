Temperature in picchiata, contatori ’a rischio’: le precauzioni

Con l’abbassamento delle temperature si alza la soglia di attenzione sugli impianti idrici delle abitazioni, in particolare sui contatori dell’acqua, che possono arrivare a rompersi. Hera ricorda alcuni semplici accorgimenti che possono evitare disagi nella fruizione del servizio e spese impreviste, poiché ai clienti spetta la corretta custodia di questi apparecchi.

I contatori esterni sono i più soggetti a rotture da gelo. Se i misuratori si trovano nei bauletti o in nicchie esterne ai fabbricati, in locali non riscaldati o non abitati, e se la temperatura esterna dovesse rimanere per vari giorni sottozero, è consigliabile lasciare che da un rubinetto esca un filo d’acqua. È sufficiente una modesta quantità.

Isolare i vani esterni che contengono i contatori. I bauletti o le nicchie devono essere coibentati, ovvero rivestiti di materiale isolante. Si può usare polistirolo o poliuretano espanso. Occorre evitare, invece, di rivestire le tubature avvolgendole con stracci che, assorbendo l’acqua e ghiacciandosi, possono aumentare il rischio. Chiudere l’acqua nelle case disabitate.