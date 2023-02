In relazione alla segnalazione pubblicata il 10 febbraio (attese dal medico di base), l’Ausl invita gli assistiti a scrivere per eventuali disservizi o criticità all’Ufficio Relazioni con il Pubblico, fornendo elementi oggettivi riferiti a specifiche circostanze eo professionisti. Nel merito del contenuto, l’Ausl precisa che, seppur nelle oggettive difficoltà della Medicina generale, rispetto a cui l’Azienda sta mettendo in atto tutti gli strumenti a disposizione, la maggior parte dei professionisti si impegnano quotidianamente per dare risposta ai bisogni di tutti i propri assistiti. Il problema delle lunghe attese non può dunque essere generalizzato. La maggior parte dei medici, oltre a disporre di un sistema per prenotare, dedicano uno spazio ad hoc alle “urgenze minori” senza prenotazione. Può capitare, in questo caso, di attendere, ma solitamente si trova risposta in giornata, tempo congruo per le problematiche di Medicina generale.

Ufficio stampa

Azienda Usl di Bologna