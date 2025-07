Tempo di shopping, ma in sicurezza. Tornano i ‘Saldi tranquilli’ di Ascom

È partito il conto alla rovescia per gli appassionati di shopping. Che, da sabato, potranno lanciarsi anima e corpo nella caccia alle migliori occasioni, tra abiti, scarpe e accessori, sfruttando gli sconti per trovare quel pezzo che proprio mancava nell’armadio. Inizieranno proprio sabato, infatti, i saldi estivi, attesi da consumatori e commercianti come uno dei momenti centrali della stagione. Per l’occasione, anche quest’anno Confcommercio Ascom Bologna propone la campagna ‘Saldi Tranquilli’, sviluppata per garantire un’esperienza di acquisto corretta, trasparente e serena sia per gli imprenditori, sia per i clienti.

"Il periodo dei saldi è un’occasione importante, che deve essere valorizzata nel rispetto delle regole", sono le parole di Enrico Postacchini, presidente di Confcommercio Ascom Bologna che sottolinea come "Con ‘Saldi Tranquilli’ rinnoviamo il nostro impegno per tutelare sia i clienti, che devono poter acquistare in piena consapevolezza, sia gli imprenditori, che devono operare in un contesto chiaro e regolato".

"La campagna è pensata per fornire strumenti utili e indicazioni pratiche a tutti gli attori coinvolti – fa eco Giancarlo Tonelli, direttore generale di Confcommercio Ascom Bologna –. Dalle informazioni su cartellini e scontistiche ai diritti del consumatore, vogliamo rendere i saldi un momento positivo e sicuro, che contribuisca anche alla valorizzazione del commercio di vicinato e del territorio".

"In un comparto come quello della moda, ancora segnato da incertezze, il periodo dei saldi rappresenta una leva fondamentale per sostenere le vendite e mantenere viva la relazione con i clienti – conclude Marco Cremonini, presidente Federmoda Bologna –. I negozi sono pronti ad accogliere con professionalità e attenzione, offrendo qualità, cortesia e occasioni reali di risparmio".

Per approfondire le norme che regolano le vendite di fine stagione, Confcommercio Ascom Bologna mette a disposizione un numero di telefono dedicato, lo 051/6487411, attivo dal lunedì al venerdì, dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 14 alle 17, e una sezione notizie aggiornata sul sito www.ascom.bo.it.